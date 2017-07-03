مقتل لبناني بانفجار لغم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في رامية

قتل لبناني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.



وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن شخصا من بلدة رامية الحدودية في قضاء بنت جبيل توفي اليوم متاثرا بجراحه جراء إصابته مساء أمس بلغم أرضي من مخلفات العدو الإسرائيلي في منطقة الخلة في خراج البلدة المذكورة.



وتنتشر في الأراضي اللبنانية الجنوبية مئات الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعها ونشرها كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان في تموز 2006 تسبب انفجار بعضها في مقتل عشرات اللبنانيين.

وكالات