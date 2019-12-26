مقتل قياديين من إرهابيي “أحرار الشام” في غارات روسية على مقراتهم في ريف إدلب

أعلنت مواقع إعلامية معارضة أمس الأربعاء، عن مقتل قيادي في حركة “أحرار الشام” المنضوية في “الجبهة الوطنية للتحرير”، جراء قصف جوي روسي في ريف إدلب الجنوبي.



وبحسب ما نقل موقع “عنب بلدي” المعارض قال الناطق باسم ما يسمى بـ”الجبهة الوطنية للتحرير” ناجي مصطفى “إن الطيران الروسي استهدف مقرا لأحرار الشام قرب معرة النعمان بريف إدلب، ما أسفر عن مقتل القاضي الشرعي في الحركة أبو إقبال ومرافقه”.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً بكاميرا هاتف الشرعي بالحركة، عبد المنعم كدع، والذي وثق خلاله اللحظات الأولى لإصابته.



ويظهر في المقطع المصور، المدعو أبو إقبال، وهو مقتول بجانب الكدع نتيجة الغارة، وبجانبه جثة شخص آخر يُعتقد أنَّه من أحد المسلحين المرافقين، والتابعين لـ”أحرار الشام”.



ويشهد ريف إدلب الجنوبي الشرقي عمليات عسكرية مكثفة للجيش السوري تمكن على إثرها من استعادة عشرات قرى بمساحة تزيد عن 320 كم مربعاً.