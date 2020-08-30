مقتل قيادي في “قسد” برصاص مجهولين في ريف دير الزور

قتل قيادي في “قوات سوريا الديموقراطية” المدعومة أمريكياً على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار عليه في بلدة سويدان جزيرة في ريف دير الزور الشرقي.



وذكر وكالة “سانا” السورية نقلاً عن مصادر محلية أن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على أحد قياديي “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في بلدة سويدان جزيرة في ريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتله.



وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري تعرض أحد مقرات “قسد” في بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي لهجوم من قبل مجهولين ما أدى إلى إصابة أحد المسلحين.



وفي الحادي والعشرين من الشهر الجاري قتل وأصيب عدد من عناصر “قسد” باستهداف مقراتهم وآلياتهم وإطلاق الرصاص عليهم من مجهولين بأرياف الرقة ودير الزور والحسكة التي تشهد حالة غضب ورفض شعبي لوجود “قسد”.



بالمقابل نفذت “قسد” في الحادي عشر من الشهر الجاري حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة سويدان جزيرة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي وذلك في محاولة للسيطرة على المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي من المنطقة.



ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بإخراج قوات الاحتلال الأمريكي و”قسد” التي تعمد باستمرار وبدعم من الاحتلال الأمريكي إلى تنفيذ الاعتداء على المدنيين شرقي الفرات بشكل مباشر من خلال إطلاق النار عليهم واعتقال أبناءهم وخطفهم.