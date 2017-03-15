مقتل قيادي في «فيلق الشام» بريف إدلب

ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض أن قيادياً في ميليشيا «فيلق الشام» قتل أمس بمحافظة إدلب وذلك بانفجار عبوة ناسفة بسيارته.

وحسبما أورد المرصد على صفحته في «فيسبوك» فإن «عبوة ناسفة انفجرت بسيارة قيادي في (ميليشيا) فيلق الشام في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي، قضى على إثرها القيادي وأصيب شخص آخر برفقته بجراح، موضحاً أن الاستهداف هو «الثاني خلال اليوم (أمس) لقياديين في فيلق الشام». وفي وقت سابق ذكر المرصد، أن مقاتلاً من ميليشيا «فيلق الشام» قضى وأصيب آخر بجراح، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهما على طريق حارم- كفر تخاريم، بريف إدلب الشمالي.

وكالات