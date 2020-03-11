مقتل قيادي بجيش الإسلام

تداول ناشطون معارضون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي, خبراً عن اغتيال أحد قياديي جيش الإسلام الإرهابي شمال سوريا.



وبحسب المصادر, فقد قُتل قيادي في جيش الإسلام جراء انفجار عبوة ناسفة في ريف حلب الشرقي، أمس الثلاثاء.



وبحسب مصادر اعلامية معارضة, فأن رئيس الهيئة الشرعية بجيش الإسلام “أبوياسر الشيخ بزينة ” قُتل جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمدينة الباب.



وكان مسلحون مجهولون اغتالوا قبل أيام قيادياً آخر بجيش الإسلام في مدينة الباب، يدعى “زاهر الشامي”، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تلك العمليتين.



يذكر أن جيش الإسلام هو تنظيم إرهابي متطرف كان يسيطر على مساحات واسعة في غوطة دمشق, قبل أن يقبل بتسوية مع الحكومة السورية, تتيح لمقاتليه تسوية أوضاعهم أو الانسحاب الى شمال سوريا, حيث انخرط هؤلاء في القتال تحت الراية التركية فيما يسمى ميليشيا الجيش الوطني.