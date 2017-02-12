مقتل عشرة يمنيين بينهم أطفال ونساء في غارات لطيران العدوان السعودي على تعز

قتل عشرة يمنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب اخرون اليوم في غارات شنتها طائرات العدوان السعودي على محافظة تعز جنوب غرب اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر محلي في المحافظة قوله إن “طيران العدوان السعودي شن اليوم سلسلة غارات هستيرية على مديرية المخا أدت إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة آخرين”.



من جهة أخرى قتل وجرح عدد من قوات النظام السعودي في عملية اقتحام نوعية نفذتها وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية في موقع العشة العسكري بنجران.



ويواصل النظام السعودي الذي يعد الداعم والناشر الاساسى للفكر الوهابي المتطرف الذي تقوم عليه التنظيمات الارهابية مثل القاعدة و”داعش” وغيرهما عدوانه على اليمن منذ نحو عامين ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الاف اليمنيين فضلا عن دمار كبير فى البنى التحتية فى البلاد.

وكالات