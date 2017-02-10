مقتل عشرة جنود أتراك في شمال سورية

قتل عشرة جنود أتراك وأصيب عشرة آخرون أمس وأمس الأول خلال عمليات للقوات التركية التي تشن عدوانا على الأراضي السورية في شمال سورية.



وذكرت وكالة دوغان التركية للأنباء .. إن خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب عشرة اخرون بجروح قرب منطقة الباب في شمال سورية.



وأضافت الوكالة.. ان خمسة جنود أتراك آخرين كانوا قتلوا امس في المنطقة نفسها.



يشار إلى أن النظام التركي شن عدوانا على الأراضي السورية في منطقة جرابلس ومحيطها بريف حلب في آب الماضي تحت ذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.



وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اعربت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن في الثاني من شباط الحالي عن ادانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السورى وحرمة الأراضي السورية ووحدتها وسلامتها مجددة مطالبتها مجلس الامن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الموصوفة التي يرتكبها بحق الشعب السوري.

وكالات