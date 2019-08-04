مقتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

قتل عشرة أشخاص على الأقل صباح اليوم إثر إطلاق نار في منطقة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية.



وذكرت صحيفة دايتون ديلي نيوز المحلية الأمريكية أن رجلاً دخل أحد المقاهي الواقعة شرق الشارع الخامس في منطقة دايتون وفتح النار ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.



وطوقت قوات الشرطة مكان الحادث فيما أشارت تقارير إعلامية إلى قيام رجال الشرطة بعمليات تفتيش وتمشيط للمنطقة بحثا عن مسلح ثان بعد توقيفها المهاجم.



والحادث هو الثاني من نوعه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث أطلق رجل أبيض النار قرب متجر في مدينة إل باسو بولاية تكساس الليلة الماضية ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين.



وشهدت حوادث إطلاق النار وأعمال العنف في الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017 فيما يعزو محللون السبب وراء هذا الارتفاع إلى الخطاب العنصري للرئيس الأمريكي الذي يعزز الانقسامات والتمييز العنصري في المجتمع الأمريكي إضافة إلى عرقلته لتعديل القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة إرضاء للشركات الكبرى التي تتاجر بالسلاح.