مقتل عشرات المرتزقة الأمريكيين شمال سورية

قتل عشرات المقاتلين الأمريكيين من مرتزقة الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة فيما جرح آخرين شمال سورية.

و أفادت مصادر أهلية عن مقتل عشرات المقاتلين الأمريكيين من مرتزقة الشركات الأمنية الخاصة التي يستعملها الجيش الأمريكي و يطلق عليهم الأهالي اسم عناصر بلاك ووتر.

و قالت المصادر إن عدد القتلى الأمريكيين الذين سقطوا في ضربات للقوات السورية والروسية يقدر بـ 53 قتيل و كذلك أفادت المصادر بسقوط عدد من الجرحى.

و يذكر أن المنطقة شهدت أكثر من اشتباك مع القوات الأمريكية و لم يعلن عنهم جميعاً حيث سقط ما يقارب من 11 قتيل لشركة فاغنر الروسية بضربات أمريكية بينهم أربع روس في حين لم يعلن الامريكي عن عدد قتلاه .



و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد حدوث إشتباكات بين قواته و قوات روسية في وقت سابق دون أن يكشف تفاصيلها.

ويذكر أن ميليشيا قسد لطالما نعت مقاتلين أجانب يعتقد أنهم من مرتزقة الشركات الأمنية الأمريكية و الغربية فيما أكدت المصادر أن القتلى الامريكيين سقطوا ضمن صفوف قسد.