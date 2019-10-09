الجيش يدمر نفقا في إدلب يحتوي ورشات لصنع طائرات مسيرة
انسحاب من شمال شرق سوريا «الشريط الحدودي»: حشود عسكرية على طرفي الجبهة
عدوان تركي على منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي
ترامب يعلق على سحب قواته من شمال سوريا: دعم القوات الكردية كلفنا كثيرا
إيران لـ«أردوغان»: الطريق الوحيد لضمان تركيا أمنها احترام سيادة سورية وتطبيق اتفاق «أضنة»
الجيش يقضي على فلول مسلحي داعش في البادية الشرقية والميليشيات الكردية تواصل خطف المدنيين
الإنتصارات دية الأمهات
أردوغان: أصدرنا توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة شرق الفرات!
النظام التركي يدمج إرهابييه في شمال سورية بتشكيل واحد
موفد طاجيكستان يبحث 3 أمور في سورية
اشتباكات بين الجيش و"داعش" بريف حمص
مخاوف أميركية من تحرّك تركيّ منفرد شمال سورية
حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب أردوغان بوقف دعم الإرهابيين في إدلب
أنباء عن استقدام الجيش لتعزيزات إضافية إلى مدينة دير الزور
مصدر يكشف عدد المسلحين الأجانب في سورية

مقتل عروس و3 من أهلها.. والسبب صورة سيلفي

لقيت عروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند، بحسب ما أفادت الشرطة في البلاد، حيث تسجل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.

وكانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صورا على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، وفق ما أفاد مصدر من الشرطة المحلية، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته: "كانوا يلتقطون صورا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان يصورهم، فهو لم يسقط معهم ونجا".

وقفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النساء، في حين غرق الآخرون، وفق ما نقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا". ومن بين الضحايا، تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.

وكشفت دراسة أجراها العام الماضي باحثون من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز"، أن 259 شخصا لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.

وأحصي أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا ثم الولايات المتحدة فباكستان. وقد دفعت هذه الظاهرة السلطات الهندية إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تعد خطرة.

 


سكاي نيوز