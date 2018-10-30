مقتل عراقيين اثنين جراء تفجير إرهابي في محافظة ديالى

قتل عراقيان وأصيب سبعة آخرون اليوم جراء تفجير إرهابي في أطراف قضاء خانقين شمال شرق ديالى.



وقال مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: “إن اعتداء إرهابياً وقع بواسطة عبوة ناسفة على الطريق العام المؤدي إلى قرية بابا محمود على أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين أغلبهم من النساء”.



وكان مدني عراقي قتل أمس بهجوم إرهابي بأسلحة كاتمة للصوت جنوب شرق بغداد.



وتشهد العاصمة العراقية بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى.