مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الضالع اليمنية

استهدف الجيش اليمني بصاروخ بالستي تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة الضالع ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.

ونقل موقع (المسيرة نت) عن مصدر يمني قوله إن “القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية دكت بصاروخ من طراز (بدراف) تعزيزات مرتزقة العدوان في معسكر حكولة بالضالع” مؤكدا إصابته الهدف بدقة عالية وسقوط قتلى ومصابين في صفوف المرتزقة.

كما أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة تجسس تابعة للعدوان السعودي في أجواء محافظة صعدة.



وتمكنت وحدات من الجيش اليمنى واللجان الشعبية أمس من تطهير مواقع من مرتزقة العدوان السعودي وكبدوهم خسائر في عملية نوعية بمحافظة تعز.