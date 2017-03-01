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مقتل عدد من مرتزقة السعودية خلال تصدي الجيش اليمني لهم في محافظة مأرب

قتل عدد من مرتزقة النظام السعودي أمس خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لهم في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن “قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدت لمحاولة مرتزقة بني سعود التقدم باتجاه تبة المطار في مديرية صرواح ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوفهم”.

من جهة أخرى شن طيران النظام السعودي غارتين على مديرية صرواح ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين فيها.

ويشن النظام السعودي الذي يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذى يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأدى إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن.

وكالات

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