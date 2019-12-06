مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الشمالي

قُتل عدد من الجنود الأتراك وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور رتلاً للآليات التركية في ريف حلب الشمالي.



وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” بأنه سقط 17 جندي تركي بين قتيل ومصاب جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة جرابلس التي تحتلها قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها في ريف حلب الشمالي.



ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن “سيارة مفخخة انفجرت أثناء مرور رتل لقوات الاحتلال التركي في مدينة جرابلس شرق حلب كان متجهاً إلى قاعدة البلدق غرب المدينة ما أدى إلى مقتل 5 جنود أتراك وجرح 12 آخرين”، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين فوراً إلى الأراضي التركية تزامناً مع تحليق طائرات لقوات الاحتلال التركي في أجواء المنطقة.



كما لفتت قناة “روسيا اليوم” إلى أن السيارة المفخخة من نوع “فان” ركنها أحد الأشخاص قبل وقت قصير بحجة أنها تعطلت قرب حاجز البلدق، وعند مرور رتل تركي كان متوجهاً إلى القاعدة التركية في مدينة جرابلس، تم تفجيرها عن بعد.



يشار إلى أن مئات المسلحين الذي جلبتهم تركيا للمشاركة في عدوانها على شمالي شرق سورية تحت عنوان “نبع السلام”