مقتل عدد من اليمنيين وإصابة آخرين في غارات للطيران السعودي على تعز

قتل عدد من اليمنيين وأصيب اخرون جراء غارات لطيران نظام بني سعود على منطقة الخضيرة في المخاء بمحافظة تعز .



وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران نظام بني سعود نفذ أيضا غارات على منطقة الروضة ومديرية نهم ومناطق متفرقة من مديرية صروا في مأرب .



كما قصفت طائرات مرتزقة العدوان وبوارجه البحرية صباح اليوم سلسلة جبال العمري في ذباب بنحو 43 قنبلة فسفورية وعنقودية ما أدى إلى مقتل عدد من اليمنيين وإصابة آخرين في منطقة الخضيرة في المخاء بمحافظة تعز.

إلى ذلك أفشل الجيش واللجان الشعبية اليمنية محاولتي تسلل لمرتزقة بني سعود باتجاه قرية الجديد والكدحة والخضراء والعمري وقتلوا ثمانية منهم وأصابوا آخرين بقصف مدفعي استهدف تجمعاً لهم بمحافظة الجوف.



ويشن النظام السعودى منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات الاف القتلى والمصابين وأدى إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية فى اليمن.

وكالات