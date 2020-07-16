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مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء تحطم طائرة استطلاع شرقي البلاد

قُتل عدد من الجنود الأتراك جراء تحطم طائرة استطلاع تركية في إقليم فان شرق تركيا، في حادثة ليست الأولى من نوعها التي تتسبب بمقتل جنود أتراك، نتيجة أخطاء بشرية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو قوله اليوم الخميس: “الطائرة هوت على جبل من على ارتفاع 670 متراً ومن بين القتلى قائد الطائرة ومساعده”، موضحاً أنها سقطت من على ارتفاع 2200 متر.

وأضافت “الأناضول” أن الطائرة يعود تصنيعها للعام 2015 وكانت تقوم بمهمة “استطلاع ومراقبة” في وان وفي محافظة هكاري المجاورة ذات الغالبية الكردية، منذ الاثنين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة استطلاع تركية، حيث قُتل عام 2018 طياران تركيان عندما تحطمت طائرة تدريب عسكرية خلال تمارين في محافظة إزمير غرباً، وغيرها من الحوادث التي تسبب بمقتل العديد من الجنود الأتراك.