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مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي

قُتل عدد من عناصر قوات الاحتلال التركي ومسلحي الفصائل التابعة لها جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي.


و انفجرت اليوم الخميس سيارة مفخخة قرب قرية حمام التركمان التابعة لمدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ما تسبب بمقتل عدد من الجنود الأتراك ومسلحي الفصائل التابعة للاحتلال التركي.


وقالت مصادر أهلية أن سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال التركي توجهت إلى مكان الانفجار وقامت بنقل جثث القتلى والمصابين إلى الأراضي التركية.


وسبق أن تعرض الجنود الأتراك في المناطق التي يحتلونها شمالي شرق سورية لحوادث مماثلة تسببت بمقتلهم، وجرح العديد منهم.


يشار إلى أن الدولة التركية تصر على الاستمرار باحتلالها لبعض المناطق السورية، بذريعة الحفاظ على حماية أمنها القومي، في حين تعمد إلى تتريك المدن التي تحتلها وإجراء عمليات تغيير ديموغرافي في تلك المناطق، إضافة إلى الانتهاكات التي تمارسها فصائلها بأوامر منها بحقوق المدنيين.

 



سانا