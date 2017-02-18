مقتل طفل وإصابة 15 شخصا بتفجير سيارة مفخخة جنوب شرق تركيا

قتل طفل وأصيب 15 شخصا بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في محافظة شانلي أورفة جنوب شرق تركيا.



ونقلت وسائل إعلام تركية عن غونغور عظيم تونا حاكم محافظة شانلي أورفا قوله أمس “إن إرهابيين فجروا عن بعد سيارة مفخخة قرب مبنى يقطنه مدعون عامون في بلدة فيرانشهر بعدما كانوا ركنوها قربه في وقت سابق ما أسفر عن مقتل طفل في الثالثة من عمره وإصابة نحو 15 شخصا بجروح طفيفة”.



وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا هجمات مستمرة على خلفية قيام نظام رجب طيب أردوغان بشن حملة عسكرية ضدها بعد إلغائه اتفاق سلام توصل اليه في عام 2012 مع حزب العمال الكردستاني.

وكالات