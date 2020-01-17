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مقتل ضابطين تركيين بانفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك شمال شرق سورية

قتل ضابطان تركيان إثر انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك بالقرب من مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة السورية.


ونقلت “روسيا اليوم” عن مصدر محلي أنه قتل 6 أشخاص وأصيب 13 آخرين نتيجة انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في بلدة سلوك شمال شرق سورية.


وأشار المصدر، إلى أن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من مقر قيادة  أحد الفصائل المسلحة المدعومة تركياً، وتسببت بمقتل اثنين من ضباط الجيش التركي و4 من المسلحين.


وتشهد منطقة شمال شرق سورية حالة عدم استقرار وفلتان أمني منذ بدء العدوان التركي على الأراضي السورية في 9 تشرين الأول من العام الماضي.


وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية عسكرية دخل بها الأراضي السورية بذريعة محاربة “الوحدات التركية”، مستعيناً بمسلحين سوريين بعد نقلهم من إدلب إلى شمال شرق سورية عبر الأراضي التركية.


وبعد احتلال الفصائل المسلحة المدعومة تركياً لمدينتي رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض في شمال الرقة، بدأت القوات التركية بنقل عوائل المسلحين إلى المدينتين وطرد سكانها الأصليين في محاولة تغيير ديموغرافي للمناطق المحتلة.