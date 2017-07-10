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مقتل ضابطي شرطة أتراك في هجوم مسلح بمدينة أنطاكيا

أعلنت السلطات التركية اليوم مقتل ضابطين فيمقتل ضابطي شرطة أتراك في هجوم مسلح بمدينة أنطاكيا شرطة نظام رجب طيب أردوغان في هجوم مسلح على نقطة تفتيش بمدينة انطاكيا.
وذكر مصدر أمني تركي أن “مجموعة من مسلحي حزب العمال الكردستاني هاجموا الليلة الماضية نقطة تفتيش تابعة للشرطة التركية بالقرب من جامعة مصطفى كمال في المدينة ما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة واصابة ثلاثة اخرين بجروح”.
وتم إطلاق عملية واسعة النطاق في المحافظة عقب الهجوم.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها النظام التركي على محافظات جنوب شرق البلاد والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.

المصدر: سانا

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