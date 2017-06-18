مقتل ضابط مصري وإصابة 4 آخرين بتفجير إرهابي جنوب القاهرة

قتل ضابط شرطة مصري وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط في تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف دوريتهم قرب كافور المعادي على طريق الاوتوستراد جنوب القاهرة.



وذكرت وزارة الداخلية المصرية إنه بتاريخ اليوم ونحو الساعة 45ر12 صباحا وأثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي تقل مجموعة من ضباط ومجندى الأمن المركزى بطريق الأتوستراد دائرة قسم شرطة البساتين انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة ملازم اول وإصابة 4 آخرين هم ضابط وثلاث مجندون.



وتشهد محافظات مصرية عدة وخاصة سيناء عمليات إرهابية تستهدف عناصر الجيش والأمن المصريين والمواطنين المدنيين ينفذها إرهابيون تابعون لتنظيمي “داعش” و”الإخوان المسلمين”.

وكالات