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مقتل ضابط تركي وإصابة آخر جراء هجوم لمسلحي "وحدات حماية الشعب" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل ضابط تركي وإصابة آخر، اليوم السبت، جراء هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية بمنطقة عفرين شمال سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان بـ "مقتل ضابط تركي وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم لمسلحي وحدات حماية الشعب من منطقة تل رفعت، في منطقة غصن الزيتون"​​​ (في إشارة إلى اسم عملية عسكرية يخوضها الجيش التركي ضد المقاتلين الأكراد في هذه المنطقة من سوريا).

وبحسب الوزارة، فقد "تم قصف مواقع لوحدات حماية الشعب ردا على الهجمات التي جرت، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس"، دون ورود أي تفاصيل عن هجوم المقاتلين الأكراد.

وكان مصدر محلي من مدينة أعزاز قد أشار إلى وقوع اشتباكات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب، مضيفا أن المدفعية التركية قصفت قرية مرعناز، وحدود قرى مدينة تل رفعت، وأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود أتراك، لقي أحدهم مصرعه.

وسابقا هذا العام، قصفت القوات التركية مواقع "وحدات حماية الشعب" في منطقة تل رفعت، مشيرة إلى أن العملية نفذت ردا على نيران المقاتلين الأكراد.

وتقع تل رفعت الخاضعة لسيطرة "الوحدات"، العامود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (المدعومة مكن واشنطن)، على بعد 20 كلم من مدينة عفرين، التي وقعت في يد الجيش التركي ومقاتلي "الجيش السوري الحر" (المعارضة المسلحة) نتيجة عملية شنتها أنقرة العام الماضي، لطرد المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة.

وتصنف تركيا "وحدات حماية الشعب" وغيرها من الفصائل المسلحة الكردية تنظيمات "إرهابية" متصلة بـ "حزب العمال الكردستاني" المحظور في البلاد.

 

 


المصدر: سبوتنيك + رويترز