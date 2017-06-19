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مقتل صياد إيراني بنيران سعودية

قتل صياد إيراني أول من أمس، بنيران خفر السواحل السعوديين الذين اتهموه بدخول المياه الإقليمية السعودية، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية. وقال مدير شؤون الحدود في وزارة الداخلية الإيرانية مجيد آقا بابائي، في بيان، إنّ «قاربَي صيد كانا يصطادان في الخليج الفارسي بدّلت الرياح مسارهما. (لكن) خفر السواحل السعوديين أكدوا أنهما دخلا المياه السعودية وقتلوا أحد الصيادين».
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أنّ ما قام به خفر السواحل السعودي يُعدُّ «خطوة غير قانونية وتتعارض مع القوانين الدولية»، مشيراً إلى أنّ طهران لا تزال تتابع القضية بجدية، وخاصة أنّ استهداف قارب للصيد غير مسلح «لا مبرر له ابداً».


(الأخبار)

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