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مقتل شخصين وإصابة خمسة في حادث إطلاق نار بمدينة سان فرانسيسكو

قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح أمس في حادث إطلاق نار نفذه مسلح بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وذكرت شبكة “ان بي سي” الأمريكية أن إطلاق النار وقع قرب منشأة تابعة لشركة “يو بي إس” للشحن السريع مشيرة إلى أن المسلح المشتبه به في تنفيذ الهجوم أصيب وتم نقله إلى المشفى.

وفي وقت سابق اليوم أصيب ثلاثة أشخاص بينهم عضو في الكونغرس الأمريكي جراء إطلاق نار في ملعب رياضي بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي بموجب الدستور.

وكالات

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