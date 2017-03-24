مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

قتل شخصان وأصيب ثلاثة اخرون بجروح جراء اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا جنوب لبنان الليلة الماضية .



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.. إن ” الاشتباكات تركزت في منطقتي البركسات والطوارىء بين عناصر من حركة فتح وجند الشام ما لبثت أن تطورت إلى تبادل لاطلاق النار بين الطرفين ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح”.



وأشارت الوكالة إلى إصابة امرأة بجروح جراء انفجار قنبلة على مفرق الشارع الفوقاني لبستان القدس وترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف قرب سوق الخضار في الحي الفوقاني ومقتل احد عناصر الامن الوطني الفلسطيني.



ويسود الهدوء الحذر صباح اليوم مخيم عين الحلوة في أعقاب توتر أمني عاشه طوال الليل الماضي.



وأوقف الجيش اللبناني فلسطينيا يدعى محمود.س ” تسبب في الإشكال بمخيم عين الحلوة مساء أمس “.

وكالات