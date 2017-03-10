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مقتل شخصين في إطلاق نار داخل مقهى وسط مدينة بازل السويسرية

قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح خطرة اليوم جراء إطلاق مسلحين النار على رواد مقهى وسط مدينة بازل شمال غرب سويسرا.

وقالت النيابة العامة في بازل في بيان.. “إن رجلين دخلا مقهى كافيه 56 أطلقا النار على الموجودين فيه ما أسفر عن مقتل اثنين من الزبائن وإصابة ثالث بجروح خطيرة”.

ولم يشر بيان النيابة العامة إلى هوية مطلقي النار أو دوافعهما مكتفياً بالقول انهما تمكنا من الفرار وإن التحقيقات مستمرة.

وأشارت وسائل إعلام سويسرية إلى أن المهاجمين فرا من المقهى باتجاه محطة قطارات مجاورة.

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