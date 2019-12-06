مقتل شخصين في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أمريكية

قتل شخصان في حادث إطلاق نار نفذه عنصر في البحرية الأمريكية في قاعدة بيرل هاربر العسكرية بمدينة هاواي الأميركية.



ونقلت وكالة “أ ف ب” الفرنسية عن مسؤولين عسكريين قولهم في إفادة صحفية إن عنصراً في البحرية الأميركية أطلق النار على ثلاثة أشخاص في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر وتسبب بمقتل اثنين منهم وإصابة الثالث قبل أن يقدم على الانتحار.



وأضاف المسؤولون إن القتيلين والجريح موظفون مدنيون بوزارة الدفاع الأمريكية.



وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار ولا سيما داخل المدارس على خلفيات وأسباب متعددة حصدت العديد من القتلى والمصابين ولا سيما بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال قبل أسابيع أن مدينة شيكاغو الأمريكية أخطر من أفغانستان نسبة لارتفاع معدل الجريمة بثالث أكبر مدينة أمريكية بعدد السكان.