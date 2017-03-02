مقتل شخصين على الأقل جراء إعصار في ولايتي إيلينوي وميزوري الأمريكيتين

قتل شخصان على الأقل جراء إعصار اجتاح ولايتي إيلينوي وميزوري في منطقة الوسط الغربي من الولايات المتحدة.



ونقلت رويترز عن المسؤولة في هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية “آيمي سيلي” قولها: إن “إعصارا اجتاح بلدة أوتاوا في ولاية إيلينوي أمس ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل فيما قتل شخص ثان في ولاية ميزوري بعد وصول الإعصار إليها” مشيرة إلى أن الإعصار دمر عددا من المنازل وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في الولايتين.



وكانت السلطات الأمريكية أطلقت قبل أيام تحذيرات لأكثر من 50 شخصا في منطقة الوسط الغربي من احتمال حدوث أعاصير وعواصف إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة.

وكالات