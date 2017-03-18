مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء تصادم طائرتين صغيرتين في كندا

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر تصادم طائرتين صغيرتين في مدينة مونتريال بكندا.



وذكرت وسائل إعلام كندية أن الطائرتين من طراز ” سيسنا 152 ” تصادمتا فوق مركز تسوق مزدحم على الشاطىء الجنوبي من مونتريا ل وسقطت إحداهما على سطح أحد المخازن والأخرى في موقف للسيارات.



وأوضح مجلس سلامة النقل في كندا أنه ارسل فريقا من المحققين إلى موقع الحادث مشيرا إلى أن الطائرتين تابعتان لشركة كارغاير وهي أكاديمية لتدريب الطيارين تتخذ من لونغويل قرب مونتريا ل مقرا لها.

وكالات