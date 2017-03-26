مقتل شخص وإصابة 14 في إطلاق نار بملهى ليلي بأوهايو الأمريكية

قتل شخص وأصيب 14 اخرون على الأقل جراء إطلاق نار وقع بملهى ليلي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية نفذه مهاجمان في ساعة مبكرة اليوم.



ونقلت رويترز عن شرطة سينسيناتي قولها.. إن “الهجوم وقع بينما كان المئات في ملهى كاميو” مشيرة إلى أنه..”لم يتضح على وجه التحديد ما هو الدافع وراء إطلاق النار”.



وأفادت مصادر أخرى في شرطة الولاية بأن المشتبه بهما فرا وليس لدى الشرطة أوصاف دقيقة لهما بسبب تردد شهود في التعاون مع السلطات، موضحة أن إصابات بعض الضحايا خطيرة.



وكان شخص قتل وأصيب آخر جراء إطلاق نار وقع أمس داخل حافلة بمدينة لاس فيغاس كما سبق وأصيب عشرة أشخاص جراء إطلاق نار في الـ 29 من كانون الثاني الماضي خلال حفل في مقر للحرس الأمريكي غرب ولاية تينيسي.



وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.

وكالات