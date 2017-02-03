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مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح في تفجير إرهابي جنوب بغداد

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح اليوم في تفجير ارهابي بعبوة ناسفة جنوب العاصمة العراقية بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر في الشرطة العراقية قوله.. إن “الانفجار وقع بالقرب من سوق شعبية لبيع الأسماك في قضاء المدائن وأسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة”.

من جهة أخرى أعلن مصدر محلي في محافظة ديالى العراقية أن متزعما إرهابيا في تنظيم “داعش” قتل وأصيب اثنان من مرافقيه بقصف جوي على الحدود الإدارية مع محافظة صلاح الدين كما دمرت القوات العراقية تجمعين للتنظيم الإرهابي شمال شرق ديالى محققة اصابات مؤكدة في صفوفه.

في السياق ذاته اعلن مصدر في شرطة الرطبة بمحافظة الأنبار أن مدفعية الجيش العراقي قصفت تجمعا لتنظيم “داعش” الإرهابي غرب مدينة الرمادي ما أسفر عن مقتل عدد من الارهابيين وتدمير آلياتهم.

وكالات

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