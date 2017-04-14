مقتل شخص وإصابة ثلاثة في إطلاق نار بمحطة للقطارات في مدينة أتلانتا الأمريكية

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص في محطة للقطارات بمدينة اتلانتا بولاية جورجيا الامريكية وتم إلقاء القبض على مشتبه به.



ونقلت رويترز عن هيئة النقل في المدينة قولها في بيان إن “الحادث وقع في محطة وست ليك شرق الولايات المتحدة وأن المشتبه به اعتقل ويجرى التحقيق في الواقعة” مشيرة إلى أن المحطة أغلقت مؤقتا دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.



من جهتها أشارت قناة دبليو.إس.بي التلفزيونية إلى أن جميع الضحايا في العقد الرابع من العمر فيما نسبت قناة التلفزيون المحلية دبليو.جي.سي.إل لشهود عيان القول إن المهاجم وهو رجل في الثلاثينيات من عمره فتح النار عشوائيا على الركاب.



وكان قتل شخصان وأصيب اثنان آخران الاثنين الماضي إثر إطلاق نار داخل صف في مدرسة ابتدائية في سان برناردينو شرق لوس انجلوس.



وتشهد المدن الأمريكية بين الفينة والأخرى أحداث عنف متنقلة تستهدف في الغالب المدارس ومؤسسات عامة أخرى ما يشكل برأي المراقبين دليلا على تزايد العنف داخل المجتمع الأمريكي.

وكالات