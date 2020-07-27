مقتل شخص وإصابة آخرين في مواجهات بالعاصمة العراقية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، ليل الأحد الاثنين، وذلك عقب استخدام قوات مكافحة الشغب العراقية لقنابل المسيلة للدموع ضد متظاهرين في العاصمة العراقية بغداد.



وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإنّ عدداً من المتظاهرين قاموا بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد بالإطارات المحترقة، ما تسبب في اسخدام قوات الامن للقنابل المسيلة للدموع.



وصرح مصدر أمني عراقي بأن: "القوات الأمنية تطلق قنابل مسيلة للدموع بشكل متقطع في محاولة لإرجاع المتظاهرين إلى التحرير".



في المقابل، أفاد مصدر من داخل ساحة التحرير وسط بغداد، لوسائل إعلام متابعة، بأن قوات مكافحة الشغب هاجمت المتظاهرين في سرادق الاعتصام في الساحة، وحديقة الأمة بالرصاص الحي الكثيف، ما أسفر عن مقتل متظاهر يدعى "أبو أحمد التميمي".



وبحسب المصدر، توفي التميمي في مستشفى الجملة العصبية، شرقي بغداد، متأثراً بإصابته نتيجة طلق ناري في منطقة الرأس.



وكانت الاحتجاجات عادت إلى ساحة التحرير منذ يوم الأحد، إثر تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي تزامناً مع موجة الحر التي تضرب البلاد، علماً أن العراق شهد موجة مظاهرات واحتجاجات في أغلب المدن منذ تشرين الأول العام الماضي.