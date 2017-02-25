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مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية كنساس الأمريكية على خلفية عنصرية

قتل شخص من أصل هندي وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار داخل مقهى بولاية كنساس الأمريكية عندما كانا يتابعان مباراة عبر التلفزيون.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن دوافع القاتل عنصرية حيث صرخ وهو يطلق النار على الضحيتين “اخرجا من بلادي” ظنا منه أنهما يتحدران من الشرق الأوسط.

ووجهت السلطات تهمة القتل إلى مطلق النار آدم بورينتون البالغ من العمر 51 عاما بعدما ألقت القبض عليه في مطعم آخر في هذه الولاية الواقعة وسط الولايات المتحدة.

ودانت المؤسسة الهندية الاميركية الجريمة وطالبت بالتعاطي معها على أنها بدوافع عنصرية وقالت.. “أي شيء خلاف ذلك سيشكل ظلما للضحيتين ولعائلتيهما”.

من جهتها عبرت الحكومة الهندية عن تنديدها بالجريمة وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج عبر تويتر.. “صدمت بإطلاق النار في كنساس”.

وتأتي هذه الحادثة وسط أجواء متوترة في الولايات المتحدة إثر تزايد عدد الجرائم العنصرية خلال الأشهر القليلة الماضية حيث أحصت المنظمة الأميركية لحقوق الانسان “ساوثرن بوفرتي لاو سانتر” وقوع 967 حادثا عنصريا في الولايات المتحدة.

وكالات

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