مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار داخل حافلة في لاس فيغاس الأمريكية

قتل شخص وأصيب آخر جراء إطلاق نار أمس داخل حافلة بمدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة قولها على موقع “تويتر” إن: “قسما من جنوب جادة لاس فيغاس مغلق بسبب وجود مشتبه به على متن حافلة” مضيفة: “الرجاء تجنب المنطقة”.



من جهته قال لاري هادفيلد المتحدث باسم شرطة لاس فيغاس لصحيفة “يو اس ايه توداي”: إن “حادث إطلاق النار وقع داخل الحافلة وأدى إلى سقوط ضحيتين تم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي أحدهما”.



وأظهرت صور التقطت من الجو مركبات للشرطة تحيط بحافلة طويلة بيضاء.

وكتب سكان في المنطقة على تويتر أن الشرطة استخدمت مكبرات الصوت للتفاوض مع شخص داخل الحافلة.



وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.



وكان عشرة أشخاص اصيبوا جراء اطلاق نار في 29 كانون الثاني الماضي خلال حفل في مقر للحرس الامريكي غرب ولاية تينيسي.

وكالات