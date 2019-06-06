مقتل شاب في ريف جبلة بسبب خلاف على خلية نحل

أفادت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقتل شاب وإصابة والده، في ريف جبلة باللاذقية، جراء إطلاق النار عليهما من قبل شخص بسبب خلاف على خلية نحل.



تفاصيل الجريمة



وأوضحت صفحة “هون القلوع”، أن الشاب فاطر محمد إبراهيم، الذي ينحدر من قرية الزيادية، تعرض يوم الثلاثاء 4/5/2019، لطلق ناري أدى لوفاته مباشرة، فيما أصيب والده أيضاً وأسعف إلى المستشفى وهو يرقد في قسم العناية المشددة.



وأضافت أن المدعو، غ ر، أقدم على إطلاق النار من مسدس حربي على م إ، وابنه، ف إ، أدت إلى وفاة الابن على الفور، ودخول الأب إلى العناية المركزة.



ونوهت الصفحة إلى أن الرواية المتداولة حول أسباب جريمة القتل تعود لخلاف على موضع خلية نحل بالقرب من بيت خطيبة القاتل تطور إلى شجار ثم إطلاق نار.



وكالات