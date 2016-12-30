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مقتل ستة عمال وفقدان ستة آخرين جراء انهيار منجم للفحم في الهند

لقي ستة من عمال المناجم مصرعهم فيما اعتبر ستة آخرون في عداد المفقودين جراء انهيار منجم للفحم في ولاية جهاركهاند شرق الهند.

ونقلت اسوشييتد برس عن مصدر في الشرطة الهندية قوله اليوم إن “الضباب الكثيف الذي اعقب الانهيار الذي وقع أمس عرقل دخول فرق الإغاثة إلى المنجم لإنقاذ المحاصرين والمفقودين”.

من جانبها أفادت وسائل إعلام هندية بأن نحو 40 عاملا لا يزالون عالقين داخل المنجم.

وتعتبر ولاية جهاركهاند ثالث أغنى الولايات الهندية الـ 29 باحتياطي الفحم وخام الحديد.

وكالات

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