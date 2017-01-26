مقتل ستة أشخاص نتيجة حرائق غابات في تشيلي

قتل ستة من رجال الأطفال وعمال الإنقاذ من جراء حرائق في غابات تشيلي اتت على 190 ألف هكتار بينما تم حشد أربعة آلاف رجل إطفاء وعسكري لمكافحتها.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الداخلية قولها إن: “شرطيين ورجل إطفاء قتلوا أمس بعد مقتل ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للغابات المكلفة إدارة الغابات في 15 كانون الثاني الجاري”.



وتسببت النيران باحراق نحو 190 ألف هكتار في غضون أسبوع معظمها في وسط تشيلي كما تم إجلاء آلاف الأشخاص.



وكانت الحكومة التشيلية أعلنت يوم الجمعة الماضي حالة الكارثة الطبيعية في مناطق أوهيغينز ومولي في وسط البلاد.

وكالات