مقتل سبعة يمنيين جراء غارات لطيران آل سعود في محافظة تعز

قتل سبعة يمنيين بينهم نساء واطفال الليلة الماضية جراء غارات لطيران النظام السعودى استهدفت محافظة تعز.



وذكر موقع المسيرة نت اليمني ان سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وفتاتان قتلوا خلال غارات لطيران النظام السعودى استهدفت مناطق الرمة شمال يختل بمحافظة تعز وجسر حيس الرابط بين محافظتى الحديدة وتعز.



كما شن طيران العدوان السعودي صباح اليوم سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية.



وردا على العدوان السعودى بحق الشعب اليمنى استهدف الجيش واللجان الشعبية الية عسكرية للمرتزقة فى مديرية خب والشعب بمحافظة الجوف ما أدى الى تدميرها ومصرع وجرح طاقمها.



وكان ستة يمنيين بينهم اطفال قتلوا امس جراء غارتين لطيران النظام السعودى استهدفتا مديرية الحميدات بمحافظة الجوف اليمنية.



من جهة ثانية قتل واصيب نحو 30 عنصرا من قوات النظام السعودي ومرتزقته كما تم تدمير دبابة لهم خلال تصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية لهم اليوم قبالة منفذ علب في عسير وفق مصدر عسكري يمني .



وأوضح المصدر ان من بقى من قوات بني سعود والمرتزقة فروا تاركين جثث قتلاهم.



يشن نظام بنى سعود عدوانا متواصلا على اليمن وشعبه منذ ال26 من آذار عام 2015 تسبب بمقتل واصابة الالاف اضافة الى دمار هائل بالمنشات والمساكن والمدارس والبنى التحتية للاقتصاد اليمن.

وكالات