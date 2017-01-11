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مقتل سبعة أشخاص وإصابة 18 بينهم سفير الإمارات في تفجير بمدينة قندهار بأفغانستان

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون بجروح بينهم حاكم قندهار وسفير الإمارات العربية المتحدة في تفجير إرهابي وقع في مدينة قندهار جنوب أفغانستان أمس.

ونقلت رويترز عن صميم خبالواك المتحدث باسم حاكم قندهار الذي كان من بين المصابين قوله: “إن الانفجار وقع خلال اجتماع بين مسؤولين كبار ودبلوماسيين من السفارة الاماراتية”.

وأضاف: “إن الجنرال عبد الرازق قائد شرطة قندهار كان يحضر الاجتماع ولم يصب في الانفجار”.

وأوضحت قناة تلفزيون “طلوع نيوز” أن من بين المصابين دبلوماسيين اثنين من الامارات العربية المتحدة هما السفير وممثل دبلوماسي مشيرة إلى مقتل أربعة حراس عرب في الانفجار.

بدورها قالت وكالة الأنباء الاماراتية: “إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تتابع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه إصابة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الإمارات لدى افغانستان إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وكالات

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