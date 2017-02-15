مقتل خمسة يمنيين وإصابة عشرة آخرين بجروح جراء غارات الطيران السعودي

قتل خمسة يمنيين وأصيب عشرة اخرون بجروح جراء غارات لطيران النظام السعودي استهدفت مناطق متفرقة من المحافظات اليمنية .



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمني قوله.. إن “يمنيين اثنين قتلا وجرح ستة آخرون جراء غارات لطيران العدوان استهدفت إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات بمدينة الحديدة فيما قتل ثلاثة آخرون وأصيب أربعة آخرون بجروح في غارة استهدفت سيارة مدنية في محافظة صعدة”.



وأشار المصدر إلى استهداف مناطق الجرش بمحافظة الحديدة ومديرية صرواح بمحافظة مأرب ومديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة ومنطقة العمري بمحافظة تعز بسلسلة غارات لطيران نظام بني سعود.



وتابع المصدر أن طيران بني سعود شن غارتين على منطقة البرح بمديرية مقبنة وغارة على منطقة حنة بمديرية الوازعية وألقى قنبلة عنقودية على جبل الدود في جيزان.



إلى ذلك حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية مزيدا من الانجازات الميدانية في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود خلال الساعات الماضية.



وقال مصدر عسكري يمني إن “مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في موقع الغاوية وملحمة وشمال موقع المهدف وقرية المدرسة وكرس جوبح في جيزان “مؤكدا قنص جندي سعودي في موقع السودة بالخوبة.



وأشار المصدر إلى أن قصفا مدفعيا للجيش واللجان استهدف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في بوابة الطوال وقبالة منفذ علب وشرقي الربوعة في عسير موقعا عددا من القتلى والمصابين في صفوفهم.



كما قتل سبعة من مرتزقة بني سعود إثر استهداف مواقعهم في منطقتي أبعر وصالة شرقي بمدينة تعز كما نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية نوعية بمنطقة الجديد في مديرية المخا ادت إلى مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة وتدمير مدرعتين وآلية تابعة للنظام السعودي.



ولفت المصدر إلى مقتل عدد من المرتزقة في استهداف مدرعة عسكرية إماراتية كانوا على متنها في منطقة المخدرة بمديرية صرواح إضافة إلى إعطاب طقم تابع للمرتزقة في مأرب فيما تم استهداف معسكر الجرعوب في مديرية المتون بالجوف بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى احتراق مخيماته وسقوط قتلى ومصابين في صفوف المرتزقة.



وفي محافظة لحج استهدفت قوات الجيش واللجان دبابة في منطقة المفاليس بطور الباحة بصاروخ موجه وتم تدمير آلية تابعة للمرتزقة ومقتل طاقمها في أطراف مديرية عسيلان بشبوة .



يواصل النظام السعودى عدوانه على اليمن منذ 26 آذار عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودمارا هائلا بالمنشات والمساكن والمدارس والبنى التحتية للاقتصاد اليمني.

وكالات