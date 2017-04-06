مقتل خمسة يمنيين جراء غارات سعودية على الحديدة وتعز

قتل أربعة صيادين يمنيين في محافظة الحديدة جراء غارات شنها طيران نظام بني سعود على مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.



ونقلت وكالة سبأ عن مصدر أمني يمني قوله: إن “أربعة صيادين قتلوا في غارات لطائرات الأباتشي التابعة للعدوان استهدفت ساحل الطائف بمديرية الدريهمي” مشيرا إلى أن طيران العدوان ألقى قنبلة عنقودية على المديرية.



وفي ساق متصل أشار مصدر عسكري يمني إلى أن طيران نظام بني سعود استهدف مديرية المخا بمحافظة تعز بعدة غارات ادت احداها الى مقتل شخص كان يستقل دراجة نارية.



وكان شخصان قتلا وأصيبت امرأة بجروح في غارة نفذها طيران النظام السعودي أمس على محافظة الجوف شرق اليمن.

وكالات