مقتل خمسة عسكريين مصريين برصاص إرهابيين في شمال سيناء

أعلنت مصادر أمنية مصرية مقتل خمسة عسكريين برصاص إرهابيين في محافظة شمال سيناء أمس.



ونقلت رويترز عن المصادر قولها “إن المسلحين أنزلوا المجندين من حافلة قادمة من مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس وأطلقوا عليهم الرصاص”.



وكان ثمانية شرطيين مصريين قتلوا الاثنين الماضي وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم إرهابي استهدف نقطة عسكرية في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد جنوب مصر.



وتشهد مصر هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما “داعش والإخوان المسلمين” الإرهابيان وتستهدف مراكز الجيش والشرطة وخاصة في سيناء.

وكالات