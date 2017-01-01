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مقتل خمسة أشخاص وإنقاذ نحو مئة إثر حريق على متن قارب سياحي بإندونيسيا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ نحو مئة آخرين اليوم بعد نشوب حريق على متن قارب كان ينقل سائحين إلى جزر شمال العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ونقلت رويترز عن فيري بوديهارسو المتحدث باسم شرطة منطقة ثاوزاند أيلاند التي كان القارب في طريقه إليها قوله إن “17 شخصا أصيبوا أيضا في الحريق”.

وأشار بوديهارسو إلى أن الحريق اندلع على متن القارب زاهرو إكسبرس عقب إبحاره من ميناء موارا انجك شمال جاكرتا في ساعة مبكرة من صباح اليوم جراء حدوث تماس كهربائي في مولد للكهرباء بالقارب.

بدوره أوضح هندرا سوديرمان رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جاكرتا أنه جرى إنقاذ 98 شخصا.

وكان عشرة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر غرق قارب غرب اندونيسيا في الحادي والعشرين من اب الماضي.

وتقع الحوادث البحرية بكثرة في أرخبيل الجزر الإندونيسية حيث تكون القوارب مكدسة في أغلب الأحيان ولا يوجد فيها ما يكفي من سترات النجاة.

وكالات

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