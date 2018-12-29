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مقتل جنود سعوديون في تعز اليمنية

قتل عدد من الجنود السعوديون وأصيب آخرون اليوم خلال إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم في تعز جنوب العاصمة صنعاء.


وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان إلى جبهة عصيفرة وأوقعوا قتلى ومصابين في صفوفهم.


كما نفذ سلاح الجو المسير الليلة الماضية هجوما بطائرة قاصف1 على تجمعات للمرتزقة في صرواح بمأرب.


وكان 25 من القواتة السعودي سقطوا بين قتيل ومصاب إثر عملية عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية اليمنية فى محافظة الجوف أمس.