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مقتل جنديين عراقيين في تفجير إرهابي انتحاري جنوب الفلوجة

قتل جنديان عراقيان وأصيب اثنان اخران بتفجير ارهابي انتحاري استهدف نقطة أمنية جنوب الفلوجة بمحافظة الأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي في الأنبار قوله.. إن “سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت أمس مستهدفة نقطة للقوات العراقية جنوب الفلوجة ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

إلى ذلك أصيب اثنان من عناصر الشرطة العراقية بجروح جراء هجوم إرهابي استهدف إحدى نقاط المرابطة الأمنية شمال شرق ب‍عقوبة بمحافظة ديالي.

وفي وقت سابق أمس ألقت القوات العراقية القبض على خلية ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي غرب بغداد.

وكالات

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