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مقتل جنديين روسيين بقذائف الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اثنين من العسكريين الروس الموجودين بإحدى وحدات الجيش العربي السوري، لقيا مصرعهما وأصيب ثالث بجروح خطيرة بقذائف هاون أطلقتها الميليشيات المسلحة في سورية.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن مصدر في الوزارة قوله أمس: إن «مجموعة من العسكريين الروس العاملين بعقود والموجودين بإحدى وحدات القوات السورية كمدربين على الرماية وكذلك ضابط روسي، هو مستشار عسكري، تعرضوا لقصف هاون من مسلحين».
وأضاف المصدر: «قتل اثنان من العسكريين الروس نتيجة انفجار قذيفة، ولا يزال الأطباء العسكريون يحاولون إنقاذ حياة عسكري روسي آخر أصيب بجروح».
وأكد المكتب الإعلامي للوزارة أن القيادة العسكرية تنوي منح هؤلاء العسكريين الروس وسام دولة.
وكشفت وكالة «نوفوستي» الروسية أن اسم أحد العسكريين اللذين سقطا في سورية، هو إيغور زافيدني من مقاطعة أورينبورغ الروسية، مشيرة، نقلاً عن مصدر في المكتب الإعلامي لمدينة نوفوترويتسك، إلى أن زافيدني سيدفن في هذه المدينة، وهي مسقط رأسه، يوم 13/4/2017. يشار إلى أن روسيا تشارك بعمليات جوية إلى جانب الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش منذ 30 أيلول 2015، وذلك بناء على طلب من الحكومة السورية الشرعية، كما يشارك الجنود الروس في عمليات نزع الألغام في المناطق المحررة من الإرهابيين.

وكالات

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