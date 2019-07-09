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مقتل جنديين تركيين وإصابة ثالث في هجوم جنوب شرق تركيا

قتل جنديان تركيان وأصيب آخر في هجوم شنه مسلحون على سيارة كانت تقلهم جنوب شرق تركيا اليوم.


ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الناطقة باسم النظام التركي عن وزارة الدفاع قولها إن “الهجوم وقع في إقليم هكاري وإن المسلحين نفذوه عن بعد” إلا أنها لم تذكر تفاصيل عن طبيعة هذا الهجوم.


وكان جندي تركي قتل في اشتباك مع مسلحين في قضاء بولومور بولاية تونجلي شرق تركيا في أيار الماضي بينما قتل أربعة جنود وأصيب ستة آخرون في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود مع العراق في نيسان الماضي.