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مقتل جنديين تركيين جراء انفجار قنبلة جنوب شرق تركيا

قتل جنديان تركيان اليوم في انفجار قنبلة على الطريق السريع جنوب شرق البلاد.

وقالت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي: إن “مسلحين يعتقد أنهم من حزب العمال الكردستاني فجروا قنبلة عن بعد لدى مرور مجموعة من الجنود الأتراك على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي ماردين وديار بكر في جنوب شرق البلاد ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين”.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق تركيا والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.

وكالات

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