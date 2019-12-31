الاحتلال التركي يحرق المنازل ويفرض أتاوات على السيارات في رأس العين
العدوان الأميركي على العراق: الرد مسألة وقت
الجيش يقضّ مضاجع إرهابيي ريف إدلب ويقضي على دواعش في بادية السخنة
غارات أميركية تستهدف «الحشد الشعبي» على الحدود العراقية ــ السورية
تركيا تستبدل مسلحيها بجنود أتراك بالمناطق التي احتلتها في ريف الحسكة
الجيش يكبّد إرهابيي إدلب خسائر فادحة وقوات الإحتلال التركي ترفض إخلاء نقاط المراقبة
أطفال القامشلي يرشقون مدرعات الاحتلال الأميركي بالحجارة والقوات الروسية تنتشر في عين عيسى
التدخل في ليبيا يقسم المعارضة السورية والأتراك يراوغون الجميع
رغم العواصف.. الجيش يواصل عمليته ويسيطر على قرى جديدة بريف إدلب
الدفاع الروسية: الحدث الميداني الأبرز في سورية خلال عام 2019
الجعفري: دول راعية للإرهاب في سورية دفعت لتشكيل 6 آليات أممية غير حيادية
صحيفة بريطانية تؤكد نوايا تركيا بإرسال مسلحين سوريين إلى ليبيا
اتفاق بين «النصرة» وتركيا على استنساخ «تورابورا» أفغانستان في جبال عفرين
خطة نتنياهو: 6 نقاط تتضمن “الحدود النهائية لاسرائيل والتطبيع الكامل مع العرب”
تركيا تدخل عشرات الإرهابيين وعوائلهم لإسكانهم في "رأس العين"

مقتل جندي تركي جراء تفجير بمدينة تل أبيض السورية

أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي جراء إصابته بجروح خطيرة إثر تفجير وقع بمدينة تل أبيض بشمال سوريا قبل يومين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر القول إن الجندي كان نقل إلى مستشفى بولاية شانلي أورفة، حيث لقي حتفه متأثرا بجروحه.


وكانت قوات تركية مدعومة بمسلحين سوريين، سيطرت على تل أبيض، التابعة لمحافظة الرقة السورية، بعد عملية عسكرية أطلقتها في أكتوبر الماضي شمال سوريا.


وتم لاحقا تعليق العملية العسكرية بعد تفاهمات توصلت إليها أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو.