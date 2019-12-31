مقتل جندي تركي جراء تفجير بمدينة تل أبيض السورية

أفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي جراء إصابته بجروح خطيرة إثر تفجير وقع بمدينة تل أبيض بشمال سوريا قبل يومين.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر القول إن الجندي كان نقل إلى مستشفى بولاية شانلي أورفة، حيث لقي حتفه متأثرا بجروحه.



وكانت قوات تركية مدعومة بمسلحين سوريين، سيطرت على تل أبيض، التابعة لمحافظة الرقة السورية، بعد عملية عسكرية أطلقتها في أكتوبر الماضي شمال سوريا.



وتم لاحقا تعليق العملية العسكرية بعد تفاهمات توصلت إليها أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو.